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Научный журнал The Lancet распустил группу, которая занималась изучения происхождения коронавируса: причины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Председатель комиссии по COVID-19 журнала The Lancet и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса. Как сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, роспуск группы произошел из-за связей ее членов с американской организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с Уханьским институтом вирусологии, пишет УНН.

Детали

“Я просто не хотел, чтобы рабочая группа имела такие явные связи с одним из главных пунктов всего этого исследования происхождения (коронавируса), которой была EcoHealth Alliance”, — приводит газета слова Сакса.

По сведениям газеты, EcoHealth Alliance использовала американские средства на исследования коронавирусов у летучих мышей совместно с Уханьским институтом вирусологии, который находится в городе, где произошла первая вспышка COVID-19.

Как отмечает издание, до июня руководителем группы был президент организации Питер Дасзак. Вместе с этим некоторые члены группы сотрудничали с Дасзаком или самой EcoHealth Alliance в рамках проектной деятельности.

Как сообщил Сакс, комиссия журнала продолжит исследования происхождения коронавируса, свой вклад в работу также внесут эксперты в области биологической безопасности. Ожидается, что доклад комиссии будет опубликован в 2022 году.

Дополнение

Вирусологи из Уханя планировали заразить коронавирусами популяцию летучих мышей, чтобы таким образом привить их от заболеваний, потенциально опасных для людей. Как следует из обнародованных заявок на получение грантов, предложение рассматривалось еще в 2018 году.

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