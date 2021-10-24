С начала кампании по вакцинации в Украине сделано уже почти 16 млн прививок

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27990 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 59317 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77609 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231642 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132622 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400967 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316898 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215506 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245153 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255723 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22240 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 5136 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 3838 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 4302 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10553 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 1132 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10616 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140486 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231644 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400969 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13458 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22197 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51111 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75429 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60274 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

С начала кампании по вакцинации в Украине сделано уже почти 16 млн прививок

Киев • УНН

 • 18253 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,8 млн прививок, за последние сутки из которых — 177 тысяч, большинство — первой дозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.

С начала кампании по вакцинации в Украине сделано уже почти 16 млн прививок

Цитата

“За сутки 23 октября в Украине 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы — 48 200 человек”, — говорится в сообщении.

Детали

С начала прививочной кампании привито 8 890 454 человека, из них получили одну дозу — 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 963 577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 854 029 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — вакцинированные.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 000 прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 000.

Но последние четыре дня этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власть Днепра заявляла, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация и в Запорожье, Одессе.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся Запорожская, Сумская, Одесская, Сумская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53