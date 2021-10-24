С начала кампании по вакцинации в Украине сделано уже почти 16 млн прививок

КИЕВ. 24 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,96 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,8 млн прививок, за последние сутки из которых — 177 тысяч, большинство — первой дозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.