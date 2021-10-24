Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено вже майже 16 млн щеплень

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В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але останніх п’ять днів цей показник знову перевищує 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишукувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Сумська, Донецька, Херсонська і Дніпропетровська області.