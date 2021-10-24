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Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено вже майже 16 млн щеплень

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,96 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 15,8 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 177 тисяч, більшість - першою дозою. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані МОЗ України.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено вже майже 16 млн щеплень

Цитата

“За добу 23 жовтня в Україні 177 730 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані — 48 200 людей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу — 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 6 963 577 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 854 029 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але останніх п’ять днів цей показник знову перевищує 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишукувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Сумська, Донецька, Херсонська і Дніпропетровська області.

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