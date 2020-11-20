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Голубовская: Украине необходим полный локдаун на три недели

Голубовская: Украине необходим полный локдаун на три недели

Киев  •  УНН

 • 20999 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Уменьшить распространение COVID-19 в Украине поможет только полный локдаун продолжительностью в три недели. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает корреспондент УНН.

“У нас нет ресурсов, нет возможностей. Только изоляция. Ничего не изменилось со средних веков. Он (локдаун — ред.) конечно нужен. С моей точки зрения, это то, что собьет количество людей. Как это выдержит экономика — вопрос не ко мне. Но по-другому, я говорила, в том числе — на высоком уровне. Если нам ничего нельзя: закрыть школы нам нельзя; выходного дня (карантина выходного дня — ред.) сделать нормально нам нельзя; полный локдаун на три недели, чтобы сбить инфекцию, нам нельзя. Это надо три недели, ведь неделю или две ничего не дадут. Сейчас огромное количество, после выходных, общений людей — находится (коронавирус — ред.) в инкубационном периоде. В разных его частях. Поэтому, это надо три недели. Если всего этого нам нельзя. Тогда купите нам дорогостоящие препараты, которые нужны не такому большому количеству людей, чтобы мы хотя бы могли лечить и не доводить больных до критического состояния, которое требует большой нагрузки на систему здравоохранения”, — подчеркнула Голубовская.

Отметим, что по мнению Голубовской, “карантин выходного дня” в Украине не остановит распространение COVID-19.

Отметим, что доктор медицинских наук рассказала, что лечением больных COVID-19 занимаются представители всех врачебных специальностей.

Добавим, что инфекционист заявила, что врачи могут ставить диагнозы на COVID-19 на основе клинических проявлений.

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