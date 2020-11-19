Інфекціоніст: "карантин вихідного дня" в Україні не зупинить розповсюдження COVID-19

“Я не кажу, що карантин вихідного дня нічого не дасть. Я кажу про те, що так, як він відбувається в нас, то це точно нічого не дасть. Я не побачила ніякого карантину вихідного дня. Супермаркети якісь працюють. Транспорт їздить. Люди між регіонами їздять, спілкуються між собою. Розважаючі заходи проходять. Комусь можна закриватися, комусь не можна. Я розумію цих підприємців, адже вони бачать, що супермаркети працюють, а дрібні — виживають, ледве кінці з кінцями зводять. Що це за політика держави? Розумієте, у протидії інфекційним хворобам — ніякої демократії бути не може. Якщо прийнято обґрунтоване рішення, то той, хто порушує — здійснює диверсію проти народу України”, - зазначила інфекціоніст.

Зазначимо, що доктор медичних наук розповіла, що лікуванням хворих на COVID-19 займаються представники всіх лікарських спеціальностей.

Додамо, що інфекціоніст заявила, що лікарі можуть ставити діагнози на COVID-19 на основі клінічних проявів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

