Голубовська: Україні необхідний повний локдаун на три тижні

“У нас немає ресурсів, немає можливостей. Тільки ізоляція. Нічого не змінилося з середніх віків. Його (локдаун — ред.) звичайно треба. З моєї точки зору, це те, що зіб’є кількість людей. Як це витримає економіка — питання не до мене. Але по-іншому, я говорила, в тому числі — на високому рівні. Якщо нам нічого не можна: закрити школи нам не можна; вихідного дня (карантину вихідного дня — ред.) зробити нормально нам не можна; повний локдаун на три тижні, щоб збити інфекцію, нам не можна. Це треба три тижні, адже тиждень або два нічого не дадуть. Зараз величезна кількість, після вихідних, спілкувань людей — знаходиться (коронавірус — ред.) в інкубаційному періоді. У різних його частинах. Тому, це треба три тижні. Якщо всього цього нам не можна. Тоді купіть нам дороговартісні препарати, які потрібні не такій великій кількості людей, щоб ми хоча б могли лікувати й не доводити хворих до критичного стану, який вимагає великого навантаження на систему охорони здоров’я”, — підкреслила Голубовська.

Відзначимо, що на думку Голубовської, “карантин вихідного дня” в Україні не зупинить розповсюдження COVID-19.

Зазначимо, що доктор медичних наук розповіла, що лікуванням хворих на COVID-19 займаються представники всіх лікарських спеціальностей.

Додамо, що інфекціоніст заявила, що лікарі можуть ставити діагнози на COVID-19 на основі клінічних проявів.