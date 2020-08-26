Голубовская о производстве вакцин: это должна быть государственная стратегия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине необходимо налаживать производство вакцин. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
“Мы давно поднимали вопрос о том, что нужно налаживать производство вакцин. Я знаю, что на самом высоком уровне, на уровне Президента этот вопрос обсуждался, он очень привержен тому чтоб это вернуть... это все можно сделать, но на это нужно время”, — сказала Голубовская.
По ее словам, за последние годы политика в Украине была “накопить как можно больше вакцин”, а не “стратегия возобновлять что-то своё”.
“Сейчас у нас есть, я их называю волонтерами, у нас есть люди, умы, которые в том числе могут это создать, и, более того, пытаются это сделать. Но это не должно быть на уровне одного учреждения, это должна быть государственная стратегия”, — добавила инфекционист.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Министерство здравоохранения и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирают ученых и планируют сделать украинский центр для разработки вакцин.