Президент анонсував створення українського центру з розробки вакцин

"Питання глобальне - про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє, тому ця задача вже поставлена. МОЗ і прем’єр-міністр окремо - вони збирають науковців. Ми будемо робити окремий такий серйозний центр, збирати найкращих науковців України, щоб ми з вами перед будь-якими майбутніми викликами були готові. На це потрібен час, але я вважаю, що у нас якщо є бажання, то все інше ми зробимо", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Нетаньяху закупівлю вакцини проти коронавірусу.