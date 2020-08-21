Президент анонсував створення українського центру з розробки вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що Міністерство охорони здоров’я та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль збирають науковців і планують зробити український центр для розробки вакцин. Про це він сказав під час брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, передає кореспондент УНН.
"Питання глобальне - про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє, тому ця задача вже поставлена. МОЗ і прем’єр-міністр окремо - вони збирають науковців. Ми будемо робити окремий такий серйозний центр, збирати найкращих науковців України, щоб ми з вами перед будь-якими майбутніми викликами були готові. На це потрібен час, але я вважаю, що у нас якщо є бажання, то все інше ми зробимо", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з Нетаньяху закупівлю вакцини проти коронавірусу.