Президент анонсировал создание украинского центра по разработке вакцин

"Вопрос глобальный - о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому эта задача уже поставлена. Минздрав и премьер-министр отдельно - они собирают ученых. Мы будем делать отдельный такой серьезный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы. На это нужно время, но я считаю, что у нас если есть желание, то все остальное мы сделаем", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский обсудил с Нетаньяху закупку вакцины против коронавируса.