Голубовська про виробництво вакцин: це має бути державна стратегія
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україні необхідно налагоджувати виробництво вакцин. Про це в ефірі ток-шоу “Пульс” заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.
“Ми давно піднімали питання про те, що потрібно налагоджувати виробництво вакцин. Я знаю, що на найвищому рівні, на рівні Президента це питання обговорювалося, він дуже прихильний до того щоб це повернути... це все можна зробити, але на це потрібен час”, — сказала Голубовська.
За її словами, за останні роки політика в Україні була “нагромадити якнайбільше вакцин”, а не “стратегія відновлювати щось своє”.
“Зараз у нас є, я їх називаю волонтерами, у нас є люди, уми, які в тому числі можуть це створити, і, більш того, намагаються це зробити. Але це не повинно бути на рівні однієї установи, це повинна бути державна стратегія”, — додала інфекціоніст.
Як повідомляв УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що Міністерство охорони здоров’я і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль збирають вчених і планують зробити український центр для розробки вакцин.