Главы РГА призвали Кличко сложить полномочия. Мэр Киева ответил

Детали

Главы РГА призывают Кличко отказаться от одной из должностей: мэра Киева или главы Киевской государственной городской администрации.

"Предлагаем мэру отказаться от одновременного совмещения нескольких должностей — городского головы и председателя КГГА. Восстановить отобранные полномочия районов. Мы, дружная команда глав районов, 24/7 работаем на благо родного города. Поэтому, в случае необходимости, готовы взять на себя как властные полномочия, так и ответственность за жизнедеятельность столицы",— говорится в заявлении.

Виталий Кличко отреагировал на это обращение и отметил, что сегодня утром он с главами районных администраций обсуждал результаты проверки и недостатки в обустройстве укрытий. На это РГА получили в целом за прошлый и этот год 1,2 млрд гривен и были ответственными за их обустройство.

"Ваша "дружная команда" даже за это не готова ответить. О чем вы еще там говорите? О полномочиях? Так с 2014 ни одного из них вас не лишили, а в 2015-м даже добавили",— сказал Кличко.

Напомним

В Голосеевском районе Киева мэр города Виталий Кличко и министр Александр Камышин проинспектировали укрытие.