Главы РГА призвали Кличко сложить полномочия. Мэр Киева ответил
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Главы районных государственных администраций Киева в совместном обращении к мэру столицы Виталию Кличко призвали его покинуть один из постов. Также они просят не перекладывать ответственность за Киев на районы. Обращение опубликовал в Facebook глава Деснянской администрации Дмитрий Ратников, пишет УНН.
Детали
Главы РГА призывают Кличко отказаться от одной из должностей: мэра Киева или главы Киевской государственной городской администрации.
"Предлагаем мэру отказаться от одновременного совмещения нескольких должностей — городского головы и председателя КГГА. Восстановить отобранные полномочия районов. Мы, дружная команда глав районов, 24/7 работаем на благо родного города. Поэтому, в случае необходимости, готовы взять на себя как властные полномочия, так и ответственность за жизнедеятельность столицы",— говорится в заявлении.
Виталий Кличко отреагировал на это обращение и отметил, что сегодня утром он с главами районных администраций обсуждал результаты проверки и недостатки в обустройстве укрытий. На это РГА получили в целом за прошлый и этот год 1,2 млрд гривен и были ответственными за их обустройство.
"Ваша "дружная команда" даже за это не готова ответить. О чем вы еще там говорите? О полномочиях? Так с 2014 ни одного из них вас не лишили, а в 2015-м даже добавили",— сказал Кличко.
Напомним
В Голосеевском районе Киева мэр города Виталий Кличко и министр Александр Камышин проинспектировали укрытие.