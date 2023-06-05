Голови РДА закликали Кличка скласти повноваження. Мер Києва відповів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Голови районних державних адміністрацій Києва у спільному зверненні до мера столиці Віталія Кличка закликали його покинути один з постів. Також вони просять не перекладати відповідальність за Київ на райони. Звернення опублікував у Facebook голова Деснянської адміністрації Дмитро Ратніков, пише УНН.
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Голови РДА закликають Кличка відмовитися від однієї з посад: мера Києва або голови Київської державної міської адміністрації.
"Пропонуємо меру відмовитися від одночасного поєднання кількох посад — міського голови та голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів. Ми, дружня команда голів районів, 24/7 працюємо на благо рідного міста. Тому, у разі потреби, готові взяти на себе як владні повноваження, так і відповідальність за життєдіяльність столиці",— йдеться у заяві.
Віталій Кличко відреагував на це звернення і зазначив, що сьогодні зранку він із головами районних адміністрацій обговорював результати перевірки й недоліки в облаштуванні укриттів. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування.
"Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали",— сказав Кличко.
Нагадаємо
У Голосіївському районі Києва мер міста Віталій Кличко та міністр Олександр Камишін проінспектували укриття.