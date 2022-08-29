Главы МИД стран ЕС обсудят, как включить визы в санкции, и сделают первый шаг - СМИ

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"Дипломатический источник в ЕС заявил в понедельник, что министры иностранных дел могут в принципе договориться о прекращении действия соглашения об упрощении визового режима с россией, что означает, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более продолжительной процедурой", - пишет издание.

Ранее об этом сообщало Financial Times.

"Результатом Gymnich (встречи министров иностранных дел), вероятно, не будет соглашение о расширении санкций за счет включения виз", – сказал источник журналистам.

"Но (остановка) соглашения об упрощении формальностей будет первым шагом, и мы поговорим о том, как включить визы в санкции", - добавил источник.

Детали

Источник в ЕС сказал, что могут быть продолжены обсуждения о том, как ввести санкции в отношении виз и что могут быть исключения для членов семей, представителей гражданского общества или студентов.

Чехия, председательствующая в Совете ЕС, сама прекратила выдачу обычных виз россиянам и настаивает на запрете виз для российских туристов на территории всего ЕС. Эту идею поддержали в основном страны Балтии.

Однако Германия, некоторые другие государства-члены и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступили против такого шага, утверждая, что он может нарушить правила ЕС и отрезать пути отхода для российских диссидентов.

"Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением россии поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", — сказал Боррель, председательствующий на встречах министров иностранных дел ЕС, поздно вечером в воскресенье.

Ранее

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, имеющие общую границу с россией, могут действовать самостоятельно, чтобы заблокировать въезд туристов, если ЕС не согласится на запрет на уровне блока.

Ранее в этом месяце Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки россиян, что повлекло за собой гневный отпор москвы.