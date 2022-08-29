Євросоюз відмовиться від угоди про спрощену видачу віз росіянам, — Financial Times

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Угода про спрощену видачу віз між Росією та Євросоюзом діє з 2007 року. Розрив угоди означатиме, що громадяни Росії платитимуть не половину візового збору у розмірі 35 євро (як було впродовж останньої пари десятиліть), а 70 євро.

Крім того, буде ускладнена бюрократична процедура, потрібно буде надавати більше документів, що суттєво затягне процес розгляду заявок.

Візове питання 31 серпня міністри закордонних справ країн ЄС обговорять на неформальному засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Празі.

Нагадаємо

Латвія, Естонія, Литва, Чехія та Польща виступають за загальноєвропейську заборону на видачу росіянам шенгенських віз. Низка держав Євросоюзу, серед яких Франція та Німеччина, виступають проти таких жорстких заходів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зокрема заявляв, що, на його думку, Європа має давати шанс виїхати тим, хто виступає проти політики володимира путіна.

Глава дипломатичного відомства ЄС Жозеп Боррель також у неділю сказав, що ідею повної заборони навряд чи буде підтримано на зустрічі.

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"Я не думаю, що припинення відносин з громадянським населенням Росії допоможе, і я не думаю, що ця ідея буде одноголосно підтримана. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не підтримую припинення видачі віз усім росіянам", - сказав Боррель в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF.