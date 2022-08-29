Financial Times: Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам

Детали

Соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и Евросоюзом действует с 2007 года. Разрыв соглашения будет означать, что граждане России будут платить не половину визового сбора в размере 35 евро (как было за последнюю пару десятилетий), а 70 евро.

Кроме того, будет усложнена бюрократическая процедура, нужно будет предоставлять больше документов, что существенно затянет процесс рассмотрения заявок.

Визовый вопрос 31 августа министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в Праге.

Напомним

Латвия, Эстония, Литва, Чехия и Польша выступают за общеевропейский запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. Ряд государств Евросоюза, среди которых Франция и Германия, выступают против столь жестких мер. Канцлер Германии Олаф Шольц, в частности, заявлял, что, по его мнению, Европа должна давать шанс уехать тем, кто выступает против политики владимира путина.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель также в воскресенье сказал, что идея полного запрета вряд ли будет поддержана на встрече.

"Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет единогласно поддержана. Мы должны быть более избирательными. Но я не поддерживаю прекращение выдачи виз всем россиянам", - сказал Боррель в интервью австрийскому телеканалу ORF.