Франція та Німеччина вийдуть із спільною заявою: виступатимуть за те, щоб видавати візи росіянам - Bloomberg

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"Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь", - написали представники Франції та Німеччини у документі.

За даними видання, один із варіантів компромісного плану, який, як очікується, обговорять міністри, полягатиме в тому, що росіяни, які вирушають до ЄС, платитимуть більше та витримуватимуть додаткову бюрократію для отримання короткострокових віз.

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Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти повної заборони в'їзд на територію блоку для російських громадян.

Члени ЄС Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які межують з рф, можуть заборонити російським туристам в'їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить заборону на видачу туристичних віз на рівні блоку, заявив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.