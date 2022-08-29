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The New York Times

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Голови МЗС країн ЄС обговорять, як включити візи до санкцій, і зроблять перший крок - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голови МЗС країн-членів Євросоюзу обговорять, як включити візи до санкцій проти рф, і зроблять перший крок - ЄС може призупинити угоду про спрощення візового режиму з росією. Про це з посиланням на дипломатичне джерело у блоці повідомляє Reuters, пише УНН.

Голови МЗС країн ЄС обговорять, як включити візи до санкцій, і зроблять перший крок - ЗМІ

Цитата

"Дипломатичне джерело в ЄС заявило в понеділок, що міністри закордонних справ можуть у принципі домовитися про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з росією, що означатиме, що росіяни платитимуть 80 євро замість 35 за візи ЄС, а також зіткнуться з більш тривалою процедурою", - пише видання.

Раніше про це повідомляло Financial Times.

"Результатом Gymnich (зустрічі міністрів закордонних справ), ймовірно, не буде угоди про розширення санкцій за рахунок включення віз", - сказало джерело журналістам.

"Але (зупинення) угоди про спрощення формальностей буде першим кроком, і ми поговоримо про те, як включити візи до санкцій", - додало джерело.

Деталі

Джерело в ЄС сказало, що можуть бути продовжені обговорення про те, як запровадити санкції щодо віз, і що можуть бути винятки для членів сімей, представників громадянського суспільства чи студентів.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, сама припинила видачу звичайних віз росіянам і наполягає на забороні віз для російських туристів на території всього ЄС. Цю ідею підтримали переважно країни Балтії.

Однак Німеччина, деякі інші держави-члени та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку, стверджуючи, що він може порушити правила ЄС та відрізати шляхи відходу для російських дисидентів.

"Я не думаю, що припинення відносин із цивільним населенням росії допоможе, і я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", — сказав Боррель, який головує на зустрічах міністрів закордонних справ ЄС, пізно ввечері в неділю.

Раніше

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія, які мають спільний кордон із росією, можуть діяти самостійно, щоб заблокувати в'їзд туристів, якщо ЄС не погодиться на заборону на рівні блоку.

Раніше цього місяця Президент України Володимир Зеленський закликав Захід запровадити повну заборону на поїздки росіян, що спричинило гнівну відсіч москви.

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