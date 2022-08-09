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Зеленський просуває ідею заборони росіянам відвідувати західні країни

Зеленський просуває ідею заборони росіянам відвідувати західні країни

Київ • УНН

 • 203366 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Один із способів завадити росії анексувати території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили, що у відповідь вони заборонять в'їзд усім російським громадянам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю". Він сказав, що росіяни повинні "жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію".

Президент заявив, що санкції, вже запроваджені проти росії за її неспровоковану війну в Україні, "слабкі" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік та повним ембарго на купівлю російських енергоресурсів.

Російським авіакомпаніям заборонили літати над більшою частиною Європи та Північної Америки, що ускладнило поїздки росіян за кордон. Але тотальної заборони, як пропонує Зеленський, немає. Громадяни Росії, як і раніше, можуть подавати заяву на отримання візи, наприклад, для відвідування Сполучених Штатів.

Деякі критики стверджують, що заборона на в'їзд для всіх росіян несправедливо вплине на тих, хто залишив свою країну, бо вони не погоджуються з урядом президента володимира путіна та його рішенням напасти на Україну.

Зеленський сказав, що такі відмінності не мають значення: "Які б не були росіяни… нехай їдуть до росії".

"Тоді вони зрозуміють", - сказав він. "Вони скажуть: "Ця (війна) не має до нас жодного стосунку. Усе населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього", - додав Президент.

"Ви не хочете цієї ізоляції? Ви кажете всьому світу, що він має жити за вашими правилами. Тоді йдіть та живіть там. Це єдиний спосіб вплинути на путіна", - додав Зеленський, ніби звертаючись безпосередньо до росіян.

Доповнення

Російські лідери дали зрозуміти, що вони можуть провести голосування за анексію в окупованих частинах сходу та півдня України — у Херсонській та Запорізькій областях — 11 вересня, поряд із уже запланованими регіональними виборами. Російські офіційні особи кажуть, що ці "голосування" узаконять "претензії" рф на ці території, але критики кажуть, що ці "голосування" будуть фарсом, маніпульованим росіянами, відзначає видання.

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