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Глава Закарпатской ОГА хочет объяснений от силовиков из-за обысков в "венгерском благотворительном фонде"

Глава Закарпатской ОГА хочет объяснений от силовиков из-за обысков в "венгерском благотворительном фонде"

Киев  •  УНН

 • 16925 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров призвал правоохранителей провести брифинг и объяснить обыски в венгерском благотворительном фонде и заявил, что ему "обидно, когда ему приписывают инициативу обысков". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились по повду венгерских фондов на Закарпатье - это в определенной степени обидно... Я считаю, что в демократическом европейском государстве глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, как бы этого не ожидали. Собственно, такое невмешательство предусмотрено законодательством. Поэтому время и место проведения следственных действий не должны зависеть от того, какие изменения в областном совете предусматриваются, кто в них будет участвовать и какова позиция главы ОГА. Есть следствие, подозреваемые лица, есть санкция суда на обыски", - отметил он.

По его словам, он выражает искреннюю надежду, что действия правоохранителей мотивированы, в первую очередь, законами Украины.

"У меня, как главы ОГА, депутата Закарпатского областного совета, мотиваций расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, подвергать Украину на скандал международного уровня - точно нет. Призываю правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций", - добавил Петров.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовськой ОТГ Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

По этому поводу в МИДе Венгрии пригрозили Украине в НАТО и вызвали посла.

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