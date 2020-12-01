Голова Закарпатської ОДА хоче пояснень від силовиків через обшуки в "угорському благодійному фонді"

"Коли мені приписують ініціативу у тих слідчих діях та обшуках, які проводилися щодо угорських фондів на Закарпатті – це, певною мірою, образливо…Я вважаю, що у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися у роботу правоохоронних органів, як би цього не очікували. Власне, таке невтручання передбачене законодавством. Тому час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто у них братиме участь і якою є позиція голови ОДА. Є слідство, є підозрювані особи, є санкція суду на обшуки", - зазначив він.

За його словами, він висловлює щире сподівання, що дії правоохоронців вмотивовані, в першу чергу, законами України.

"У мене, як голови ОДА, депутата Закарпатської обласної ради, мотивацій розхитати суспільно-політичну ситуацію у краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня – точно немає. Закликаю правоохоронців провести брифінг та надати громадськості доказову базу, аби зняти питання можливих політичних інсинуацій", - додав Петров.

Нагадаємо, нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура направив у СБУ депутатське звернення у зв’язку з виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області.

Раніше повідомлялось, що СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.

З цього приводу у МЗС Угорщини пригрозили Україні в НАТО та викликали посла.