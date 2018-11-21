Глава УГО: провал россиянина в Интерполе является поддержкой Украины в гибридной войне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Избрание Ким Чон Яна из Республики Корея на пост президента Интерпола и провал россиянина Александра Прокопчука является демонстрацией поддержки Украины в гибридной войне с Российской Федерацией со стороны международного сообщества. Об этом в комментарии УНН заявил начальник Управления государственной охраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей.
"Сегодня Кремль не получил в свои руки мощный ресурс Интерпола. Избрание господина Ким Чон Яна из Республики Корея на пост президента Интерпола - это не просто демонстрация поддержки Украины в гибридной войне с Российской Федерацией со стороны международного сообщества. Большинство стран-участниц международной организации прекрасно понимают, что если впустить лиса в курятник, то он передушат всех цыплят", - отметил Гелетей.
По его словам, несмотря на "непрерывную работу кремлевской пропагандистской машины, весь мир видит, как тоталитарный режим РФ пытается дотянуться до своих политических оппонентов в других странах, а российский генерал в должности президента Интерпола мог бы значительно облегчить эту работу".
"Кроме того, такое назначение могло бы негативно отразиться на единстве всех стран-участниц международной организации, что пошло бы на пользу исключительно криминалитету", - добавил начальник УГО.
Как сообщал УНН, старший вице-президент Интерпола, который временно исполнял обязанности президента ICPO, 57-летний Ким Йонг Ян из Южной Кореи избран президентом организации.
Фаворитом на выборах нового главы Интерпола был генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Он с 2006-го по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.