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Голова УДО: провал росіянина в Інтерполі є підтримкою України у гібридній війні

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Обрання Кім Чон Яна із Республіки Корея на посаду президента Інтерполу і провал росіянина Олександра Прокопчука є демонстрацією підтримки України в гібридній війні з Російською Федерацією з боку міжнародної спільноти. Про це у коментарі УНН заявив начальник Управління державної охорони України генерал-полковник Валерій Гелетей.

"Сьогодні Кремль не отримав у свої руки потужний ресурс Інтерполу. Обрання пана Кім Чон Яна із Республіки Корея на посаду президента Інтерполу – це не просто демонстрація підтримки України в гібридній війні з Російською Федерацією з боку міжнародної спільноти. Більшість країн-учасниць міжнародної організації прекрасно розуміють, що якщо впустити лиса до курника, то він передушить усіх курчат", - зазначив Гелетей.

З його слів, попри "безперервну роботу кремлівської пропагандистської машини, весь світ бачить, як тоталітарний режим РФ намагається дотягтися до своїх політичних опонентів у інших країнах, а російський генерал на посаді президента Інтерполу міг би значно полегшити цю роботу".

"Крім того, таке призначення могло б негативно відобразитись на єдності всіх країн-учасниць міжнародної організації, що пішло б на користь виключно криміналітету", - додав начальник УДО.

Як повідомляв УНН, старший віце-президент Інтерполу, який тимчасово виконував обов’язки президента ICPO, 57-річний Кім Йонг Ян з Південної Кореї обраний президентом організації.

Фаворитом на виборах нового голови Інтерполу був генерал-майор російської поліції Олександр Прокопчук. Він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

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