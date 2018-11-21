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Інтерпол обрав президента: не росіянина

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Старший віце-президент Інтерполу, який тимчасово виконував обов’язки президента ICPO, 57-річний Кім Йонг Ян з Південної Кореї обраний президентом організації. Рішення було прийнято більшістю голосів під час 87-ї Генеральної Асамблеї Інтерполу, передає УНН с посиланням на прес-службу Інтерполу.

Кім народився у Південній Кореї і є офіцером корейської поліції. У період З 2015 по 2018 роки Кім був призначений віце-президентом, який представляє Азію в виконавчому комітеті Інтерполу, а з осені 2018 року кореєць тимчасово виконував обов'язки Президента організації.

Кім обійшов за кількістю голосів віце-президента Інтерполу, 57-річного росіянина Олександра Прокопчука, кандидатура якого на пост президента викликала в світі шквал обурення.

Так, США відкрито підтримували Кіма і агітували світ підтримати його, тоді як Литва, Великобританія і Україна пригрозили вийти з організаціх у разі головування в ній росіянина.

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Нагадаємо, необхідність обрати нового кандидата на посаду президента Інтерполу виникла після скандального зникнення попередника, Мен Хунвея, під час його подорожі у Китай.

29 вересня він відбув з Франції в Китай і з того часу не виходив на зв’язок, після чого прокуратура Ліона ініціювала розслідування у зв’язку з його зникненням. 7 жовтня влада Китаю повідомила про затримання 64-річного Мен Хунвея за підозрою в порушенні закону, а міністерство громадської безпеки КНР заявило, що екс-глава Інтерполу підозрюється у хабарництві та інших злочинах.

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