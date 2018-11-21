Интерпол выбрал президента: не россиянина

Ким родился в Южной Корее и является офицером корейской полиции. В период с 2015 по 2018 годы Ким был назначен вице-президентом, который представляет Азию в исполнительном комитете Интерпола, а с осени 2018 кореец временно исполнял обязанности Президента организации.



Ким обошел по количеству голосов вице-президента Интерпола, 57-летнего россиянина Александра Прокопчука, кандидатура которого на пост президента вызвало в мире шквал возмущения.



Так, США открыто поддерживали Кима и агитировали мир поддержать его, тогда как Литва, Великобритания и Украина пригрозили выйти из организаций в случае председательства в ней россиянина.



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Напомним, необходимость выбрать нового кандидата на пост президента Интерпола возникла после скандального исчезновения предшественника, Мэн Хунвея, во время его путешествия в Китай.



29 сентября он отбыл из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его исчезновением. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвея по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.



