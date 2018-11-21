Интерпол выбрал президента: не россиянина

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95254 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105496 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140872 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138162 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133136 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126811 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165776 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117971 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Интерпол выбрал президента: не россиянина

Интерпол выбрал президента: не россиянина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Старший вице-президент Интерпола, который временно исполнял обязанности президента ICPO, 57-летний Ким Йонг Ян из Южной Кореи избран президентом организации. Решение было принято большинством голосов при 87-й Генеральной Ассамблеи Интерпола, передает УНН.

Ким родился в Южной Корее и является офицером корейской полиции. В период с 2015 по 2018 годы Ким был назначен вице-президентом, который представляет Азию в исполнительном комитете Интерпола, а с осени 2018 кореец временно исполнял обязанности Президента организации.

Ким обошел по количеству голосов вице-президента Интерпола, 57-летнего россиянина Александра Прокопчука, кандидатура которого на пост президента вызвало в мире шквал возмущения.

Так, США открыто поддерживали Кима и агитировали мир поддержать его, тогда как Литва, Великобритания и Украина пригрозили выйти из организаций в случае председательства в ней россиянина.

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Напомним, необходимость выбрать нового кандидата на пост президента Интерпола возникла после скандального исчезновения предшественника, Мэн Хунвея, во время его путешествия в Китай.

29 сентября он отбыл из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его исчезновением. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвея по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.

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