Глава Пентагона прибыл в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу прибыл в Тель-Авив, чтобы продемонстрировать поддержку Израиля, и обсудить оборонные потребности для защиты от нападений ХАМАСа, сообщает УНН.
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«Только что приземлился в Тель-Авиве. Сегодня встречусь с премьер-министром Нетаньяху, министром Йоавом Галланом и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы продемонстрировать, что американская поддержка безопасности Израиля является железной, и обсудить с ними лицом к лицу их оборонные потребности. Мы стоим с народом Израиля», - написал он в соцсети X.
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Выступая перед журналистами в четверг, Остин сказал, что США «срочно работают над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и наши перехватчики «Железный купол». Он отметил, что Соединенные Штаты будут предоставлять Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группировкой ХАМАС, так же как они предоставляют Украине оружие, необходимое для победы над россией.
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Остин присоединился к ряду иностранных политиков, прибывших в Израиль после нападений ХАМАС в минувшие выходные. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в четверг, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что отправится в Тель-Авив в пятницу.