Голова Пентагону прибув до Ізраїлю

Цитата

«Щойно приземлився в Тель-Авіві. Сьогодні зустрінуся з прем'єр-міністром Нетаньяху, міністром Йоавом Галланом та іншими високопосадовцями, щоб продемонструвати, що американська підтримка безпеки Ізраїлю є залізною, і обговорити з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби. Ми стоїмо з народом Ізраїлю», - написав він у соцмережі X.

Доповнення

Виступаючи перед журналістами в четвер, Остін сказав, що США «терміново працюють над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та наші перехоплювачі «Залізний купол». Він зазначив, що Сполучені Штати надаватимуть Ізраїлю засоби, необхідні для боротьби з терористичним угрупуванням ХАМАС, так само як вони надають Україні зброю, необхідну для перемоги над росією.

Додамо

Остін приєднався до низки іноземних політиків, які прибули до Ізраїлю після нападів ХАМАС минулих вихідних. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в четвер, а міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила, що вирушить до Тель-Авіву в п’ятницю.