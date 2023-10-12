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Голова МЗС Німеччини вирушить у п'ятниці до Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністерка закордонних справ Ізраїлю Анналена Бербок прибуде в цю п’ятницю в Ізраїль. Про це повідомив представник міністерства закордонних справ ФРН, повідомляє BILD, пише УНН.

Цитата

«Після кривавого нападу ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль, Анналена Бербок прибуде в країну, щоб висловити свою підтримку єврейській державі», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Німеччина дозволила Ізраїлю використовувати два бойові безпілотні літальні апарати Heron TP на тлі атаки ХАМАС на Ізраїль.

Додамо

Бразилія, яка головує в Раді національної безпеки ООН, скличе Радбез ООН, щоб обговорити ситуацію в секторі Газа.

Кількість жертв в Ізраїлі в результаті атаки ХАМАС досягла 1300 осіб. У секторі Газа зафіксували вже 1200 загиблих.

Українські Національні Новини

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