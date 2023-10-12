Бразилія скликає Радбез ООН щодо сектора Гази на 13 жовтня

Повідомляється, що Бразилія скликає Радбез ООН на п'ятницю, 13 жовтня, щоб обговорити ситуацію в секторі Газа.

Доповнення

Раніше вже скликали Радбез ООН щодо сектора Газа. Тоді Рада Безпеки ООН не ухвалила жодних рішень після екстреного засідання.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включно з ракетними ударами, з території сектору Газа. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном із Газою.

Заступник посла Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд закликав членів Радбезу засудити напади ХАМАСу на Ізраїль.