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США призвали Совет Безопасности ООН осудить нападение ХАМАСа на Израиль

США призвали Совет Безопасности ООН осудить нападение ХАМАСа на Израиль

Киев • УНН

 • 620611 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Заместитель посла Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд сделал перед началом заседания Совета Безопасности ООН призвал членов Совбеза осудить нападения ХАМАСа на Израиль. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Цитата 

«Я ожидаю услышать от других членов совета очень решительное осуждение этих ужасных террористических актов, совершенных против израильского народа и его правительства», – заявил журналистам заместитель посла США в ООН Роберт Вуд перед закрытым заседанием Совета Безопасности, посвященном кризису на Ближнем Востоке.

Детали

Бразилия, председательствующая в Совете Безопасности на ротационной основе, созвала заседание после того, как в субботу ХАМАС совершил внезапное крупномасштабное нападение на Израиль, в результате которого погибло уже более 1000 человек с обеих сторон.

Отмечается, что заседание за закрытыми дверями не приведет к принятию официальной резолюции, но дипломаты заявили, что даже переговоры о принятии заявления должны состояться.

Китай призвал вернуться к мирному процессу на Ближнем Востоке и заявил, что осуждает любые нападения на гражданское население.

Напомним

В воскресенье посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил палестинскую исламистскую группировку ХАМАС в военных преступлениях, пообещав, что пришло время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС». Однако он отмечает, что Израиль стремится продолжить переговоры о нормализации с Саудовской Аравией.

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