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США закликали Раду Безпеки ООН засудити напад ХАМАСу на Ізраїль

США закликали Раду Безпеки ООН засудити напад ХАМАСу на Ізраїль

Київ • УНН

 • 620617 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Заступник посла Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд зробив перед початком засідання Ради Безпеки ООН закликав членів Радбезу засудити нападу ХАМАСу на Ізраїль. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Цитата 

«Я очікую почути від інших членів Ради дуже рішуче засудження цих жахливих терористичних актів, вчинених проти ізраїльського народу та його уряду», – заявив журналістам заступник посла США в ООН Роберт Вуд перед закритим засіданням Ради безпеки, присвяченому кризі на Близькому Сході.

Деталі

Бразилія, яка головує у Раді Безпеки на ротаційній основі, скликала засідання після того, як у суботу ХАМАС здійснив раптовий великомасштабний напад на Ізраїль, внаслідок якого загинуло вже понад 1000 людей з обох боків.

Зазначається, що засідання за зачиненими дверима не призведе до ухвалення офіційної резолюції, але дипломати заявили, що навіть переговори про прийняття заяви мають відбутись.

Китай закликав повернутися до мирного процесу на Близькому Сході та заявив, що засуджує будь-які напади на громадянське населення.

Нагадаємо

У неділю посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив палестинське ісламістське угруповання ХАМАС у військових злочинах, пообіцявши, що настав час «знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС». Проте він зазначає, що Ізраїль прагне продовжити переговори про нормалізацію з Саудівською Аравією.

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