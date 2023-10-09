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Посол Ізраїлю в ООН заявив, що настав час «знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС»

Посол Ізраїлю в ООН заявив, що настав час «знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС»

Київ • УНН

 • 1573543 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У неділю посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив палестинське ісламістське угруповання ХАМАС у військових злочинах, пообіцявши, що настав час «знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС». Проте він зазначає, що Ізраїль прагне продовжити переговори про нормалізацію відносин з Саудівською Аравією. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата 

«Це військові злочини, кричущі задокументовані військові злочини», — заявив посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан перед закритим засіданням Ради Безпеки ООН, що складається з 15 членів.

«Ера міркувань із цими дикунами закінчилася», — сказав він журналістам. «Настав час знищити терористичну інфраструктуру ХАМАС, повністю її стерти, щоб такі жахи ніколи не повторювалися».

Деталі 

Ердан закликав міжнародне співтовариство повністю підтримати Ізраїль і засудити дії ХАМАСу.

«Ізраїль продовжує говорити: блокада та повторні напади на Газу покликані знищити військовий потенціал ХАМАС і забезпечити безпеку... його блокада та напади не досягли ні того, ні іншого», — сказав журналістам посол Палестини в ООН Ріяд Мансур перед засіданням Ради безпеки.

«Коли Ізраїль зараз намагається виправдати черговий напад тією ж хибною передумовою, ніхто не повинен говорити чи робити нічого, щоб заохотити його піти цим шляхом», — сказав він.

Доповнення

Дипломати сказали, що Рада Безпеки навряд чи виступить із заявою, а заступник посла США в ООН Роберт Вуд сказав журналістам, що наразі це не є пріоритетом для Вашингтона. Заяви Ради погоджуються консенсусом.

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь сказав під час засідання ради, що важливо запобігти подальшій ескалації та що Пекін засуджує всі напади на мирних жителів. Він сказав, що Китай виступає за те, щоб Рада Безпеки оприлюднила заяву і "почули його голос".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляло, що у неділю Рада Безпеки ООН проведе закрите екстрене засідання щодо Близького Сходу. 

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