Радбез ООН проведе екстрене закрите засідання через ситуацію в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У неділю Рада Безпеки ООН проведе закрите екстрене засідання щодо Близького Сходу, про це як пише УНН повідомляє кореспондент CNN.
Засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході буде закритим і розпочнеться о 15:00 за нью-йоркським часом (22:00 за київським часом).
Очікується, що постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан поінформує журналістів про ситуацію перед початком зустрічі.
Контекст
7 жовтня вранці бойовики ХАМАС здійснили масовану атаку на Ізраїль. Крім масштабного ракетного удару з Гази, бойовики проникли на територію Ізраїлю та захопили кілька населених пунктів. Станом на 8 жовтня ізраїльські військові вже відтіснили бойовиків з багатьох територій куди вони змогли проникнути. Станом на обід 8 жовтня повідомлялося про щонайменше 600 загиблих ізраїльтян, а також близько сотні заручників, серед яких можуть бути і громадяни інших країн.
Ізраїльські війська також завдали ракетних ударів по військових об’єктах на території Гази. Повідомляється, що є загиблі і серед мирного населення, що мешкає на території анклаву.