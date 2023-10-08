Совбез ООН проведет экстренное закрытое заседание из-за ситуации в Израиле.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В воскресенье Совет Безопасности ООН проведет закрытое экстренное заседание по Ближнему Востоку, об этом как пишет УНН сообщает корреспондент CNN.
Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке будет закрытым и начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 по киевскому времени).
Ожидается, что постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан по информирует журналистов о ситуации перед началом встречи.
Контекст
7 октября утром боевики ХАМАС совершили массированную атаку на Израиль. Кроме масштабного ракетного удара из Газы, боевики проникли на территорию Израиля и захватили несколько населенных пунктов. По состоянию на 8 октября израильские военные уже оттеснили боевиков со многих территорий куда они смогли проникнуть. По состоянию на обед 8 октября сообщалось о по меньшей мере 600 погибших израильтянах, а также около сотни заложников, среди которых могут быть и граждане других стран.
Израильские войска также нанесли ракетные удары по военным объектам на территории Газы. Сообщается, что есть погибшие и среди мирного населения, проживающего на территории анклава.