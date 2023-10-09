Посол Израиля в ООН заявил, что настало время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС»
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В воскресенье посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил палестинскую исламистскую группировку ХАМАС в военных преступлениях, пообещав, что пришло время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС». Однако он отмечает, что Израиль стремится продолжить переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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«Это военные преступления, вопиющие задокументированные военные преступления», — заявил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан перед закрытым заседанием Совета Безопасности ООН, состоящим из 15 членов.
«Эра рассуждений с этими дикарями закончилась», — сказал он журналистам. «Пришло время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью ее стереть, чтобы такие ужасы никогда не повторялись».
Детали
Эрдан призвал международное сообщество полностью поддержать Израиль и осудить действия ХАМАСа.
«Израиль продолжает говорить: блокада и повторные нападения на Газу призваны уничтожить военный потенциал ХАМАС и обеспечить безопасность. его блокада и нападения не достигли ни того, ни другого», — сказал журналистам посол Палестины в ООН Рияд Мансур перед заседанием Совета Безопасности.
«Когда Израиль теперь пытается оправдать еще одно нападение той же ложной предпосылкой, никто не должен говорить или делать что-либо, чтобы побудить его пойти по этому пути», — сказал он.
Дополнение
Дипломаты заявили, что Совет Безопасности вряд ли выступит с заявлением, а заместитель посла США в ООН Роберт Вуд сказал журналистам, что в настоящее время это не является приоритетом для Вашингтона. Заявления Совета согласуются консенсусом.
Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил на заседании совета, что важно предотвратить дальнейшую эскалацию и что Пекин осуждает все нападения на мирных жителей. Он сказал, что Китай выступает за то, чтобы Совет Безопасности опубликовал заявление и "услышал его голос".
Напомним
Ранее УНН сообщало, что в воскресенье Совет Безопасности ООН проведет закрытое экстренное заседание по Ближнему Востоку.