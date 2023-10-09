Посол Израиля в ООН заявил, что настало время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС»

КИЕВ. 9 октября. УНН. В воскресенье посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил палестинскую исламистскую группировку ХАМАС в военных преступлениях, пообещав, что пришло время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС». Однако он отмечает, что Израиль стремится продолжить переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Об этом пишет Reuters, передает УНН.