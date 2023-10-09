Посол Израиля в ООН заявил, что настало время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС»

ukru
Эксклюзив
06:36 • 39422 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 74142 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 122987 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 156984 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 126580 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121359 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 155889 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116428 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122911 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130609 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 53483 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 36163 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 105317 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 34961 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 91335 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 122994 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 156990 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 115453 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 122505 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 155894 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 13267 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144082 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151669 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156087 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154154 просмотра
Актуальное
Посол Израиля в ООН заявил, что настало время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС»

Посол Израиля в ООН заявил, что настало время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС»

Киев • УНН

 • 1573541 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В воскресенье посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил палестинскую исламистскую группировку ХАМАС в военных преступлениях, пообещав, что пришло время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС». Однако он отмечает, что Израиль стремится продолжить переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

«Это военные преступления, вопиющие задокументированные военные преступления», — заявил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан перед закрытым заседанием Совета Безопасности ООН, состоящим из 15 членов.

«Эра рассуждений с этими дикарями закончилась», — сказал он журналистам. «Пришло время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью ее стереть, чтобы такие ужасы никогда не повторялись».

Детали 

Эрдан призвал международное сообщество полностью поддержать Израиль и осудить действия ХАМАСа.

«Израиль продолжает говорить: блокада и повторные нападения на Газу призваны уничтожить военный потенциал ХАМАС и обеспечить безопасность. его блокада и нападения не достигли ни того, ни другого», — сказал журналистам посол Палестины в ООН Рияд Мансур перед заседанием Совета Безопасности.

«Когда Израиль теперь пытается оправдать еще одно нападение той же ложной предпосылкой, никто не должен говорить или делать что-либо, чтобы побудить его пойти по этому пути», — сказал он.

Дополнение

Дипломаты заявили, что Совет Безопасности вряд ли выступит с заявлением, а заместитель посла США в ООН Роберт Вуд сказал журналистам, что в настоящее время это не является приоритетом для Вашингтона. Заявления Совета согласуются консенсусом.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил на заседании совета, что важно предотвратить дальнейшую эскалацию и что Пекин осуждает все нападения на мирных жителей. Он сказал, что Китай выступает за то, чтобы Совет Безопасности опубликовал заявление и "услышал его голос".

Напомним

Ранее УНН сообщало, что в воскресенье Совет Безопасности ООН проведет закрытое экстренное заседание по Ближнему Востоку. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы