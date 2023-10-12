Бразилия созывает Совбез ООН по сектору Газа на 13 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Бразилия, председательствующая в Совете национальной безопасности ООН, созовет Совбез ООН, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство иностранных дел Бразилии.
Сообщается, что Бразилия созывает Совбез ООН на пятницу, 13 октября, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа.
Дополнение
Ранее уже созывался Совбез ООН по сектору Газа. Тогда Совет Безопасности ООН не принял никаких решений после экстренного заседания.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массовой атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.
Заместитель посла Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд призывал членов Совбеза осудить нападения ХАМАСа на Израиль.