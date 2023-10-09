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Совет Безопасности ООН не принял никаких решений после экстренного заседания

Киев • УНН

 • 1401721 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. По словам нескольких членов Совета безопасности, которые выступили в воскресенье днем, после экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке не было принято никаких решений. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата 

«Я не хочу вдаваться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, которые осудили атаки ХАМАС», – сказал журналистам после встречи заместитель посла США в ООН Роберт Вуд. «они явно не все (осуждение нападений), и я действительно не хочу вдаваться в подробности. Я думаю, вы, вероятно, сможете разгадать одну из них без моих слов».

«Ситуация все еще нестабильна и очень опасна», — сказал Вуд.

Он добавил, что официальные лица усердно работают, чтобы попытаться предотвратить распространение конфликта в регионе.

Справочно

Совет Безопасности состоит из 10 избранных членов и пяти постоянных членов — Китая, Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и российской федерации. Все 15 членов должны были проголосовать единогласно, чтобы любое заявление было сделано после заседания Совета Безопасности.

Напомним

Заместитель посла Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд сделал перед началом заседания Совета Безопасности ООН призвал членов Совбеза осудить нападения ХАМАСа на Израиль.

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