Рада Безпеки ООН не ухвалила жодних рішень після екстреного засідання

Цитата

«Я не хочу вдаватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС», – сказав журналістам після зустрічі заступник посла США в ООН Роберт Вуд. «Вони очевидно, не всі (засудження нападів), і я не дуже хочу вдаватися в це. Я думаю, ви, ймовірно, зможете розгадати одну з них без моїх слів».

«Ситуація все ще нестабільна і дуже небезпечна», — сказав Вуд.

Він додав, що чиновники наполегливо працюють, щоб спробувати запобігти поширенню конфлікту в регіоні.

Довідково

Рада Безпеки складається з 10 обраних членів і п’яти постійних членів — Китаю, Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії та російської федерації. Усі 15 членів повинні були проголосувати одноголосно, щоб будь-яка заява була зроблена після засідання Ради безпеки.

Нагадаємо

Заступник посла Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд зробив перед початком засідання Ради Безпеки ООН закликав членів Радбезу засудити нападу ХАМАСу на Ізраїль.