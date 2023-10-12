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ФРН дозволила Ізраїлю застосовувати дрони Heron на тлі атаки ХАМАС

ФРН дозволила Ізраїлю застосовувати дрони Heron на тлі атаки ХАМАС

Київ • УНН

 • 465075 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Німеччина дозволила Ізраїлю використовувати два бойові безпілотні літальні апарати Heron TP на тлі атаки ХАМАС на Ізраїль, повідомило міністерство оборони ФРН 12 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Ізраїль звернувся до федерального уряду з проханням про підтримку використання до двох безпілотників Heron TP. Наразі Бундесвер орендує п'ять безпілотників цього типу. Вони використовуються в Ізраїлі, серед іншого, для навчання німецьких солдатів. Федеральне міністерство оборони схвалило використання відповідно до запиту", - ідеться у повідомленні.

За даними журналу Der Spiegel, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус дава "зелене світло" Ізраїлю на використання безпілотників у середу, а 16 німецьких пілотів, які проходили навчання, повертаються у ФРН через атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Доповнення

Дозвіл на використання двох безпілотників є першим рішенням федерального уряду Німеччини щодо військової підтримки Ізраїлю після атаки ХАМАС, зазначає видання.

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