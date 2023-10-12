ФРН дозволила Ізраїлю застосовувати дрони Heron на тлі атаки ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Німеччина дозволила Ізраїлю використовувати два бойові безпілотні літальні апарати Heron TP на тлі атаки ХАМАС на Ізраїль, повідомило міністерство оборони ФРН 12 жовтня, пише УНН.
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"Ізраїль звернувся до федерального уряду з проханням про підтримку використання до двох безпілотників Heron TP. Наразі Бундесвер орендує п'ять безпілотників цього типу. Вони використовуються в Ізраїлі, серед іншого, для навчання німецьких солдатів. Федеральне міністерство оборони схвалило використання відповідно до запиту", - ідеться у повідомленні.
За даними журналу Der Spiegel, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус дава "зелене світло" Ізраїлю на використання безпілотників у середу, а 16 німецьких пілотів, які проходили навчання, повертаються у ФРН через атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Доповнення
Дозвіл на використання двох безпілотників є першим рішенням федерального уряду Німеччини щодо військової підтримки Ізраїлю після атаки ХАМАС, зазначає видання.