ФРН дозволила Ізраїлю застосовувати дрони Heron на тлі атаки ХАМАС

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"Ізраїль звернувся до федерального уряду з проханням про підтримку використання до двох безпілотників Heron TP. Наразі Бундесвер орендує п'ять безпілотників цього типу. Вони використовуються в Ізраїлі, серед іншого, для навчання німецьких солдатів. Федеральне міністерство оборони схвалило використання відповідно до запиту", - ідеться у повідомленні.

За даними журналу Der Spiegel, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус дава "зелене світло" Ізраїлю на використання безпілотників у середу, а 16 німецьких пілотів, які проходили навчання, повертаються у ФРН через атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Доповнення

Дозвіл на використання двох безпілотників є першим рішенням федерального уряду Німеччини щодо військової підтримки Ізраїлю після атаки ХАМАС, зазначає видання.