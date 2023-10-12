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ФРГ разрешила Израилю применять дроны Heron на фоне атаки ХАМАС

Киев • УНН

 • 465071 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Германия разрешила Израилю использовать два боевых беспилотных летательных аппарата Heron TP на фоне атаки ХАМАС на Израиль, сообщило министерство обороны ФРГ 12 октября, пишет УНН.

Детали

"Израиль обратился к федеральному правительству с просьбой о поддержке использования до двух беспилотников Heron TP. Сейчас Бундесвер арендует пять беспилотников этого типа. Они используются в Израиле, среди прочего, для обучения немецких солдат. Федеральное министерство обороны одобрило использование в соответствии с запросом", - говорится в сообщении.

По данным журнала Der Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус дал "зеленый свет" Израилю на использование беспилотников в среду, а 16 немецких пилотов, проходивших обучение, возвращаются в ФРГ из-за атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Дополнение

Разрешение на использование двух беспилотников является первым решением федерального правительства Германии по военной поддержке Израиля после атаки ХАМАС, отмечает издание.

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