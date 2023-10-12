ФРГ разрешила Израилю применять дроны Heron на фоне атаки ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Германия разрешила Израилю использовать два боевых беспилотных летательных аппарата Heron TP на фоне атаки ХАМАС на Израиль, сообщило министерство обороны ФРГ 12 октября, пишет УНН.
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"Израиль обратился к федеральному правительству с просьбой о поддержке использования до двух беспилотников Heron TP. Сейчас Бундесвер арендует пять беспилотников этого типа. Они используются в Израиле, среди прочего, для обучения немецких солдат. Федеральное министерство обороны одобрило использование в соответствии с запросом", - говорится в сообщении.
По данным журнала Der Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус дал "зеленый свет" Израилю на использование беспилотников в среду, а 16 немецких пилотов, проходивших обучение, возвращаются в ФРГ из-за атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.
Дополнение
Разрешение на использование двух беспилотников является первым решением федерального правительства Германии по военной поддержке Израиля после атаки ХАМАС, отмечает издание.