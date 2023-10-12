Глава МИД Германии отправится в пятницу в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Министр иностранных дел Израиля Анналена Бербок прибудет в эту пятницу в Израиль. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел ФРГ, сообщает BILD, пишет УНН.
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«После кровавого нападения исламистского движения ХАМАС на Израиль, Анналена Бербок прибудет в страну, чтобы выразить свою поддержку еврейскому государству», - говорится в сообщении.
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Германия разрешила Израилю использовать два боевых беспилотных летательных аппарата Heron TP на фоне атаки ХАМАС на Израиль.
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Бразилия, которая председательствует в Совете национальной безопасности ООН, созовет Совбез ООН, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа.
Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС достигло 1300 человек. В секторе Газа зафиксировали уже 1200 погибших.