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Глава МИД Германии отправится в пятницу в Израиль

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Министр иностранных дел Израиля Анналена Бербок прибудет в эту пятницу в Израиль. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел ФРГ, сообщает BILD, пишет УНН.

Цитата

«После кровавого нападения исламистского движения ХАМАС на Израиль, Анналена Бербок прибудет в страну, чтобы выразить свою поддержку еврейскому государству», - говорится в сообщении.

Дополнение

Германия разрешила Израилю использовать два боевых беспилотных летательных аппарата Heron TP на фоне атаки ХАМАС на Израиль.

Добавим

Бразилия, которая председательствует в Совете национальной безопасности ООН, созовет Совбез ООН, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа.

Количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС достигло 1300 человек. В секторе Газа зафиксировали уже 1200 погибших.

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