Глава МИД рф приехал в Китай на встречу с китайским коллегой

Детали

На фото они в масках и приветствуют друг друга, толкаясь локтями.

Ранее

Ранее Financial Times сообщала, что россия якобы обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.

После этого состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.

США после разговора заявили, что пока не наблюдают, чтобы Китай оказывал военную помощь россии, и что Байден ясно дал понять Си последствия любого такого предоставления оборудования.