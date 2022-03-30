Глава МИД рф приехал в Китай на встречу с китайским коллегой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр иностранных дел россии Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И встретились в среду в Туньси в Китае, в соответствии с фотографией, опубликованной министерством иностранных дел рф, пишет УНН.
Детали
На фото они в масках и приветствуют друг друга, толкаясь локтями.
Ранее
Ранее Financial Times сообщала, что россия якобы обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.
После этого состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.
США после разговора заявили, что пока не наблюдают, чтобы Китай оказывал военную помощь россии, и что Байден ясно дал понять Си последствия любого такого предоставления оборудования.