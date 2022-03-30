Голова МЗС рф приїхав в Китай на зустріч з китайським колегою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрілися в середу в Туньсі у Китаї, згідно з фотографією, опублікованою міністерством закордонних справ рф, пише УНН.
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На фото вони в масках та вітають одне одного, штовхаючись ліктями.
Раніше
Раніше Financial Times повідомляв, що росія нібито звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, оскільки, за деякими даними, російські війська можуть відчувати нестачу в озброєнні.
Після цього відбулися телефонні переговори президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна.
США після розмови заявили, що поки що не спостерігають, щоб Китай надавав військову допомогу росії, і що Байден ясно дав зрозуміти Сі наслідки будь-якого такого надання обладнання.