Глава МИД Литвы предложил вернуться к обсуждению введения миротворческой миссии на ЗАЭС

Цитата

«Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем сейчас. (...) Надо вернуться к той же дискуссии, которую мы проводили почти полгода назад, о возможном даже создании военных миротворческих сил для обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС и в ее окрестностях», – сказал Ландсбергис.

Дополнение

россия ранее выступила против демилитаризации Запорожской АЭС.

ЗАЭС захвачена оккупантами с 4 марта. 31 августа из Киева на станцию отправилась миссия МАГАТЭ.