Голова МЗС Литви запропонував повернутися до обговорення введення миротворчої місії на ЗАЕС

Цитата

«Ми ніколи не були ближче до ядерної катастрофи, ніж зараз. (...) Треба повернутися до тієї ж дискусії, яку ми проводили майже пів року тому, про можливе навіть створення військових миротворчих сил для забезпечення ядерної безпеки на Запорізькій АЕС та її околицях», – сказав Ландсбергіс.

Доповнення

росія раніше виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС.

ЗАЕС захоплена окупантами з 4 березня. 31 серпня з Києва на станцію вирушила місія МАГАТЕ.