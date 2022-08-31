Голова МЗС Литви запропонував повернутися до обговорення введення миротворчої місії на ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував у вівторок, щоб Європейський Союз (ЄС) повернувся до розгляду питання введення військової миротворчої місії для захисту Запорізької АЕС в Україні, яку окупували російські військові, пише УНН з посиланням на LRT.
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«Ми ніколи не були ближче до ядерної катастрофи, ніж зараз. (...) Треба повернутися до тієї ж дискусії, яку ми проводили майже пів року тому, про можливе навіть створення військових миротворчих сил для забезпечення ядерної безпеки на Запорізькій АЕС та її околицях», – сказав Ландсбергіс.
Доповнення
росія раніше виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС.
ЗАЕС захоплена окупантами з 4 березня. 31 серпня з Києва на станцію вирушила місія МАГАТЕ.