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Глава МИД Италии: москва ошибается, если не будет продлевать зерновое соглашение

Киев • УНН

 • 1303043 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва не уверена в продлении зернового соглашения, но "ошибается, потому что блокирование этого соглашения затрагивает население Африки, затрагивает самые слабые народы". Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Цитата

«Великая страна, которая хочет быть такой, - сказал он, - не может использовать проблемы более слабых народов, я имею в виду африканский народ, чтобы попытаться достичь большего на военном фронте. Это не правильно, это не верно, было бы серьезной ошибкой это сделать».

По словам Таяни, «необходимо не усугублять ситуацию. Я думаю, например, о безусловной необходимости создания свободной зоны вокруг Запорожской станции, думаю об укреплении зеленых коридоров для отправки зерна и зерновых в Африку. Это два конкретных вопроса, по которым стоит лишь суметь договориться».

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать Черным морем зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

Анкара анонсировала на 5 мая встречу представителей россии, Украины и Турции по зерновому соглашению.

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