Глава МИД Италии: москва ошибается, если не будет продлевать зерновое соглашение

Цитата

«Великая страна, которая хочет быть такой, - сказал он, - не может использовать проблемы более слабых народов, я имею в виду африканский народ, чтобы попытаться достичь большего на военном фронте. Это не правильно, это не верно, было бы серьезной ошибкой это сделать».

По словам Таяни, «необходимо не усугублять ситуацию. Я думаю, например, о безусловной необходимости создания свободной зоны вокруг Запорожской станции, думаю об укреплении зеленых коридоров для отправки зерна и зерновых в Африку. Это два конкретных вопроса, по которым стоит лишь суметь договориться».

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать Черным морем зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

Анкара анонсировала на 5 мая встречу представителей россии, Украины и Турции по зерновому соглашению.