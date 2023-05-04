Голова МЗС Італії: москва помиляється, якщо не продовжуватиме зернову угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва не впевнена у продовженні зернової угоди, але "помиляється, тому що блокування цієї угоди торкається населення Африки, торкається найслабших народів". Про це сьогодні журналістам заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише УНН з посиланням на Sky TG24.
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«Велика країна, яка хоче бути такою, - сказав він, - не може використати проблеми слабших народів, я маю на увазі африканський народ, щоб спробувати досягти більшого на військовому фронті. Це не правильно, це не вірно, було б серйозною помилкою це зробити».
За словами Таяні, «необхідно не погіршувати ситуацію. Я думаю, наприклад, про безумовну необхідність створення вільної зони навколо Запорізької станції, думаю про зміцнення зелених коридорів для відправки зерна та зернових до Африки. Це два конкретні питання, з яких варто лише зуміти домовитися».
Доповнення
Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.
росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.
Анкара анонсувала на 5 травня зустріч представників росії, України та Туреччини щодо зернової угоди.