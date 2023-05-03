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Анкара анонсувала на 5 травня зустріч представників росії, України та Туреччини щодо зернової угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Заступники міністрів оборони росії, України та Туреччини зустрінуться у п'ятницю, 5 травня, у Стамбулі, щоб обговорити угоду, яка дозволить експортувати українське зерно через Чорне море, заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у середу, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Під час зустрічі обговорюватимуться деякі питання, починаючи із зернової ініціативи", - цитує його слова про зустріч, заплановану у Стамбулі, державне агентство Anadolu.

"У зв'язку з цим ми можемо сказати, що сторони тепло дивляться на продовження дії (угоди - ред.). Ми бажаємо, щоб цю ініціативу було продовжено без будь-яких проблем", - сказав він.

Доповнення

Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.

росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.

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