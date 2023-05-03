Анкара анонсировала на 5 мая встречу представителей россии, Украины и Турции по зерновой сделке

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместители министров обороны россии, Украины и Турции встретятся в пятницу, 5 мая, в Стамбуле, чтобы обсудить соглашение, которое позволит экспортировать украинское зерно через Черное море, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в среду, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Во время встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, начиная с зерновой инициативы", - цитирует его слова о встрече, запланированной в Стамбуле, государственное агентство Anadolu.

"В связи с этим мы можем сказать, что стороны тепло смотрят на продление действия (соглашения - ред.). Мы желаем, чтобы эта инициатива была продлена без каких-либо проблем", - сказал он.

Дополнение

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

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