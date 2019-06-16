Глава МИД Эстонии заявил о необходимости продолжение санкций против РФ

На предстоящей встрече Рейнсалу намерен подчеркнуть как необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, так и солидарность в политике в отношении России, сообщает в воскресенье, 16 июня, Балтийская служба новостей.

"После оккупации Крыма Европейский союз был одним из важнейших сторонников поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции по-прежнему являются одним из наиболее эффективных средств реагирования на грубое нарушение международного права, и мы должны сейчас придерживаться единой линии продолжать их до тех пор, пока Россия не предпримет конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей и деэскалации,- подчеркнул Рейнсалу. - В этом контексте Эстония обращает большое внимание на трансатлантическое единство и повышение эффективности сотрудничества НАТО и ЕС".

По словам Рейнсалу, для Эстонии важно, чтобы единая внешняя политика ЕС формировалась в равной мере всеми союзными государствами.



Как сообщал УНН, глава одной из немецких федеральных земель выступил против антироссийских санкций.