Голова МЗС Естонії заявив про необхідність продовження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Міністр закордонних справі Естонії Урмас Рейнсалу в понеділок прийме в Люксембурзі участь в засіданні ради ЄС із закордонних справ, де буде обговорюватися підвищення ефективності зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. Рейнсалу знову заявив про підтримку санкцій проти РФ через анексію Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
На майбутній зустрічі Рейнсалу має намір підкреслити як необхідність тісної євроатлантичної співпраці для безпеки Європи, так і солідарність в політиці щодо Росії, повідомляє в неділю, 16 червня, Балтійська служба новин.
"Після окупації Криму Європейський союз був одним з найважливіших прихильників підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції як і раніше є одним з найбільш ефективних засобів реагування на грубе порушення міжнародного права, і ми повинні зараз дотримуватися єдиної лінії продовжувати їх до тих пір, поки Росія не зробить конкретні кроки щодо виконання Мінських домовленостей і деескалації, - підкреслив Рейнсалу. - У цьому контексті Естонія звертає велику увагу на трансатлантичну єдність і збільшення ефективності співпраці НАТО і ЄС ".
За словами Рейнсалу, для Естонії важливо, щоб єдина зовнішня політика ЄС формувалася в рівній мірі усіма союзними державами.
Як повідомляв УНН, голова однієї з німецьких федеральних земель виступив проти антиросійських санкцій.